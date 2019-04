La CSBE exige une nouvelle école à Scott

Une résolution concernant la demande de construire une nouvelle école pour les élèves de l’école l’Accueil à Scott a été adoptée lors de la dernière séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), tenue le 23 avril.

Depuis 2014, sept résolutions ont été envoyées au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour demander, dans un premier temps, un agrandissement puis, finalement, une nouvelle construction.

Réinvestir dans l'école une mauvaise idée

L’école l’Accueil a subi à trois reprises dans les cinq dernières années des inondations, car elle se trouve en zone inondable. Depuis plusieurs années, le nombre d’élèves fréquentant l’établissement est trop élevé pour sa capacité. Dans la dernière année, la CSBE avait aménagé trois classes temporaires dans des roulottes et à la rentrée prochaine un groupe additionnel est prévu.

« Les élus scolaires doivent prendre des décisions en tenant compte de la bonne gestion des deniers publics. Il serait insensé de réinvestir d’importantes sommes dans l’école actuelle, d’autant plus qu’elle est susceptible d’être inondée à nouveau. Nous avons besoin d’une école qui répond aux besoins éducatifs du 21e siècle », a déclaré le président de la CSBE, M. Charles- Henri Lecours.

Situation d’urgence

Cette dernière inondation a fait augmenter drastiquement la somme totale des travaux de nettoyage, des travaux de construction et de relocalisation d’élèves. L’ampleur des travaux dans la partie inférieure oblige la CSBE à relocaliser deux classes à l’extérieur du bâtiment et le service de garde. Cette situation est également épuisante pour les élèves et le personnel de la CSBE et elle représente un coût considérable en termes de ressources humaines.

La municipalité de Scott travaille en collaboration avec la CSBE et avait déjà voté en 2017, en conseil municipal, une résolution confirmant un terrain en zone sécuritaire pour la construction d’une nouvelle école primaire.