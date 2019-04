Les 1000 paniers de Moisson Beauce prêts à être donnés

Il y a deux jours, l’organisme Moisson Beauce avait lancé un appel à l’entraide et aux dons d’articles de première nécessité. L’objectif de 1000 paniers a été atteint aujourd’hui, à l’heure du dîner.

Isabelle Lessard, responsable des communications de l’organisme nous a confirmé que près de 40 bénévoles sont venus aider à monter les boîtes dès 8h ce matin.

« Nos bénévoles ont été extraordinaires. On avait une belle équipe ce matin, mais ça l’a couru. Même tout le personnel était en arrière en train de faire des boîtes. On est chanceux d’avoir des gens qui se sont mobilisés comme ça. Tout seul on n’aurait pas pu y arriver. On avait vraiment besoin d’aide. La population a super bien répondu à l’appel. »