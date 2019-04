Inondations: Le directeur général de la Ville de St-Joseph fait le point

Ce matin, la Ville de Saint-Joseph a fait état des inondations du 20-21 avril 2019 indiquant que le niveau de l’eau avait atteint des records. Le directeur général de la ville, Alain Landry a précisé l’état actuel de la situation.

Près de 99% des sinistrés ont pu retourner s’installer en toute sécurité dans leur résidence. On compte environ 70 résidences qui auraient été inondées.

Nettoyage

Toute la ville est en phase de nettoyage pour effacer toutes les traces de cette fin de semaine désastreuses. Selon M. Landry, le nettoyage des rues devrait se terminer aujourd’hui si tout se passe bien. Trois conteneurs pour ramasser les débris des maisons inondées sont vidés chaque jour et sont installés dans les secteurs touchés.

Il considère que Saint-Joseph se porte relativement bien dans le contexte actuel et que tranquillement elle se remet des évènements.

Risque de récidive

La Ville garde contact avec des spécialistes de la rivière qui pour le moment sans rien garantir considère que le risque d’une récidive dans les prochains jours est mince que s’il y a débordement, cela ne sera pas comparable à la fin de semaine dernière. Il y a peut-être des chances que la Route 276 soit à nouveau fermée, mais cela est assez habituel.

Admiration de la force des Beaucerons

Le directeur général habite depuis 12 ans en Beauce et a toujours admiré la solidarité, la confiance et la combativité des Beaucerons. Par contre, cette année est pour lui un exemple encore plus frappant que par le passé.

Une séance d’information se tiendra pour les sinistrés, le mardi 30 avril à 19h à la salle du Théâtre de l’Hôtel de Ville.