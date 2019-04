5 nouveaux membres intronisés à l'Ordre georgien

Le gala de reconnaissance annuel de la Ville de Saint-Georges s’est tenu le 25 avril en présence de quelque 90 personnes réunies au centre culturel Marie-Fitzbach. Cinq nouveaux membres de l’Ordre georgien ont été intronisés pour souligner leur niveau d’engagement.

Pour le conseil municipal, « c’est le moment d’accorder aux bénévoles la place qui leur revient. En rendant hommage aux bénévoles et à leurs réalisations, nous faisons toute la lumière sur l’importance de leur contribution à notre collectivité comme à l’ensemble de la société », de mentionner le maire Claude Morin.

En plus du maire, le député de Beauce- Sud à l’Assemblée nationale et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) Samuel Poulin et du député de Beauce aux Communes et chef du parti populaire du Canada, Maxime Bernier étaient présents. Ils ont remis un certificat conjoint à chacun des nouveaux membres.

Récipiendaires 2019 :

M. Rémi FORTIN ‐ Secteurs d’implication : Culturel ž Communautaire ž Sportif ž Économique Candidature présentée par : la Fondation Moisson Beauce

M. Jean‐Marc GIGUÈRE ‐ Secteurs d’implication : CommunautairežÉconomiquežSportif Candidature présentée par : M. Charles A Gaudet

M. Denis LACASSE ‐ Secteurs d’implication : Communautaire ž Économique Candidature présentée par : L’Association bénévole Beauce‐Sartigan

M. Michel PAQUET ‐ Secteurs d’implication : CommunautairežÉconomiquežSportif Candidature présentée par : L’Office municipal d’habitation Saint‐Georges

Mme Irma QUIRION ‐ Secteurs d’implication : ÉducationnelžCommunautaire Candidature « Coup de cœur » de Ville de Saint‐Georges

De plus, les lauréats ont reçu un « Georges de cristal » et l’insigne de l’ordre qui est la plus haute marque de reconnaissance remise par la Ville de St-Georges.