Collecte de l’espoir : 10 120 $ recueillis pour le Groupe Espérance et Cancer

Le jeudi 25 avril, de 16 h 00 à 19 h 00, avait lieu la Collecte de l’espoir du Groupe Espérance et Cancer. Les 45 bénévoles qui participaient à la collecte ont recueilli des dons totalisant 10 120 $ en argent.



Les dons amassés lors de cette journée permettront à l’organisme, qui est 100 % régional, de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches.



Tout l’argent récolté restera dans la région. Cette Collecte de l’espoir a été réalisée par les gens d’ici et pour les gens d’ici. L’organisme tient à remercier toute la population, de même que l’équipe de bénévoles qui était très motivée.



L’activité s’est déroulée à cinq grosses intersections de Ville Saint-Georges : en face du Mondo, à la promenade Redmond, au barrage Sartigan, sur le boulevard Dionne, de même qu’à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 90e Rue.



Le Groupe Espérance et Cancer dessert les MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins.



Pour obtenir plus d’informations sur l’organisme, vous pouvez communiquer avec le Groupe Espérance et Cancer au 418-227-1607 ou au 418 625-2607.