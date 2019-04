Maison de la famille Nouvelle-Beauce : les dons aux sinistrés gérés dans un local temporaire

La Maison de la famille Nouvelle-Beauce tient à aviser la population qu’à compter de maintenant, les dons aux sinistrés des inondations seront gérés à partir d’un nouveau local temporaire, situé au 760, boulevard Vachon à Sainte-Marie (ancien local du Jean Coutu situé à côté du McDonald's).



La réception, le tri et la distribution des tous les dons destinés aux sinistrés seront faits à cet endroit par l’équipe de travail et les bénévoles de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce. À cet effet, les gens ne doivent plus aller porter leurs dons au 392, rue Proulx.



Notez que cette mesure est temporaire, le temps que les organismes qui offrent habituellement ce service reprennent leurs activités courantes. D’un commun accord avec les responsables de ces organismes, l’organisation a décidé de s’unir à eux afin de répondre aux besoins urgents et importants de la population sinistrée de la Nouvelle-Beauce.



Surveillez la page Facebook de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce afin de connaître toutes les dernières nouvelles, notamment les heures d’ouverture du local de dons ou les besoins spécifiques.



Pour plus d’informations, contactez-les au 418-387-3585.