Reprises des cours écoles l'Accueil, Mgr-Feuiltault et Maribel

La CSBE a décidé que les écoles l’Accueil de Scott, Mgr-Feuiltault et Maribel à Sainte-Maire reprendront les cours dès mardi 30 avril. Le personnel était de retour aujourd’hui au travail.

Certaines classes des écoles l’Accueil et Maribel ont été relocalisées. Le point de rendez-vous reste à leur école et ils seront menés vers leur nouveau lieu. L’heure et le lieu habituels pour le transport scolaire demeurent les mêmes.