Inondations: Cliniques d'information sur l'assurance-emploi

En raison des inondations, des citoyens sont temporairement sans emploi. Économie et Innovation Québec, en collaboration avec Service Canada et Emploi Québec, tiendra des cliniques d’information sur l’assurance-emploi ainsi que des cliniques d’accompagnement informatique à Beauceville et Sainte-Marie.

Assurance-emploi

Les sujets couverts au cours de la présentation seront les suivants: dépôt d'une demande. Les documents nécessaires, comment se qualifier, différents types de prestations, les déclarations et les gains durant une période de prestation.

Les gens pourront poser leurs questions tout le long de la rencontre. Il ne sera pas possible de discuter des cas particuliers déjà en cours avec l’assurance-emploi, car il s’agit d’une séance d’information générale.

Les employeurs doivent produire les relevés d’emploi pour leurs employés qui ont perdu leur travail temporairement.

Le centre de service aux entreprises de Service Canada peut les aider de 7h00 à 20h00 tous les jours, s’ils ont besoin d’information quant à la façon de remplir les relevés d’emploi au 1-800-367-5693.

Pour plus d’information sur cette séance 418-774-1020

Cliniques d’accompagnement informatique (pour effectuer une demande)

Sainte-Marie

Date : mardi 30 avril

Heure : 9h15 à 11h30

Lieu : Polyvalente Benoît-Vachon de Ste-Marie

Clinique d'information sur l'assurance-emploi

Beauceville

Date : mardi 30 avril

Heure : 19h

Lieu : Centre des loisirs de Beauceville ( 109, 125e Rue Beauceville)