Les Beaucerons très généreux pour la Grande Collecte de Moisson Beauce

Lors de la 22e édition de « La Grande Collecte 2019 » de Moisson Beauce, les Beaucerons se sont montrés généreux ce qui a permis à l’organisme de dépasser ses objectifs. Les dons vont permettre d’acheter des denrées qui seront redistribuées par l’entremise des 64 organismes accrédités aux personnes vivant en situation socio-économique difficile.

À lire également:

La Grande Collecte Moisson Beauce 2019 est débutée

Préparation de 1000 paniers : Moisson Beauce a besoin de votre aide

L’objectif fixé était de recueillir 1350 kilos de denrées non périssables et 15 000 $ en argent. Au total 2 366,7 kilos de denrées non périssables et 19 436.70$ en dons monétaires ont été recueillis.

« C’est vraiment un beau geste de solidarité de voir toute l’entraide des différents milieux; entreprises, organismes, écoles et individus qui se sentent touchés par les évènements et qui veulent s’impliquer dans l’activité de la Grande Collecte pour faire une différence! C’est grandiose de voir la générosité des gens, certains bénévoles touchés de près par les inondations sont malgré tout venus prêter main-forte à la cause », souligne Manon Carrier, agente de liaison chez Moisson Beauce.

Caroline Dumas, porte-parole de l'évènement

La porte-parole de l’évènement était madame Caroline Dumas, originaire de Saint-Côme-Linière, propriétaire de Bloomfield et fondatrice de Soupesoup.

« C’est un très grand bonheur et très important pour moi de pouvoir redonner aux gens de la Beauce comme je suis partie depuis quelques années déjà. Si je peux aider les gens, à cuisiner et à utiliser les aliments du frigo avec mes recettes, ça me fait très plaisir », exprime la porte-parole de l’évènement, madame Dumas.

Ce sont plus de 200 bénévoles qui ont donné de leur temps, afin de recueillir auprès de la population, les dons en denrées et en argent. Les supermarchés participants étaient : à Saint-Georges; IGA Extra, IGA familles Rodrigue & Groleau, IGA Rodrigue & Filles, Maxi, Métro Laval Veilleux, Super C, à Saint-Joseph; Marché IGA Pierre Jobidon, à Saint-Martin; Épicerie Saint-Martin, à Saint-Prosper; Épicerie R. Buteau.

Vous pouvez toujours faire un don, car dans les prochaines semaines le besoin sera toujours présent.

Pour faire un don en argent : https://moissonbeauce.qc.ca/je-donne-a-la-cause/