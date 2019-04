De nombreux prix à Génie civilisé pour un étudiant du Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a remporté quatre prix sur six au concours Génie civilisé de l’Université de Sherbrooke. Samuel Tanguay, étudiant en Génie civil, en était à sa troisième participation à ce concours provincial. Les participants ont comme exigence de construire les ponts miniatures les plus solides à partir de bâtons de sucettes glacées, de soie dentaire et de colle.

Samuel Tanguay a terminé en deuxième place du classement cumulatif et a reçu une bourse de 700 $. Il a remporté le prix de 200 $ pour la plus grande charge supportée (2 909 kg), le prix de l’esthétisme (bourse de 200 $) et le prix de la meilleure prédiction (100 $). Cela est la troisième année consécutive que des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches remportent ce concours.

Autres succès

Les étudiants des programmes de Sciences de la nature et Génie civil ont pris part à différents concours scientifiques. L’équipe Euréka a terminé au 3e rang de la Coupe de Science de l’Université Laval et ont obtenu le Prix du jury. L’équipe Cercle des physiciens disparus a terminé en 16e position (sur 57 équipes inscrites) au concours Déplace de l’air à Polytechnique Montréal. Des étudiants ont aussi participé à l’examen de l’Association canadienne des physiciens et au Concours canadien de la chimie. Les résultats seront dévoilés d’ici la fin du mois de mai.

C’est l’enseignant Abdelhamid Amghar qui encadre les participants lors des différents concours. Le groupe Canam appuie la participation d’étudiants du Cégep Beauce-Appalaches à différents concours scientifiques.