Collecte des résidus dangereux au site d'enfouissement à St-Côme-Linière

Les 25 et 26 mai ainsi que les 1er et 2 juin, la Ville de Saint-Georges fera la collecte spéciale des résidus domestiques dangereux, encombrants ménagers et matériaux de construction de 8h à 16 h. Ils seront récoltés gratuitement.

Changement d’emplacement

L’emplacement a changé pour cette année. Elle n’aura plus lieu sur le site derrière l’hôtel de ville de Saint-Georges, mais plutôt au site d’enfouissement au 695, rang Saint-Joseph à Saint-Côme-Linière. Cette collecte se tiendra au même endroit et au même moment pour toutes les municipalités membres de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud.

Exemples de résidus

De la peinture, des huiles usées, des bonbonnes de propanes, des batteries de véhicule, des métaux, des matériaux de construction, de la tubulure d’érablière, des pneus, des encombrants ménagers, du mobilier, etc.

Vous pourrez alors disposer de ces objets sans frais. Les pneus de 24,5 pouces et moins dont les jantes auront été enlevées seront acceptés également. La Ville invite la population à trier les matières préalablement afin d’accélérer le déchargement.

Dépliant d’informations pour les coordonnés ainsi que les produits acceptés : http://ricbs.qc.ca/admin/custom/datas/tiny/Depliant_collecte_2019.pdf