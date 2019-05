120 bénévoles nettoient le parc du Domaine Taschereau

Plus de 120 bénévoles provenant de partout dans la province se sont réunis samedi pour une grande corvée de nettoyage au parc du Domaine Taschereau de Sainte-Marie. Alors que 100 personnes étaient initialement attendues, l’objectif a été dépassé.

À lire également :

100 bénévoles de TELUS prêtent main-forte à la suite de la crue des eaux

Joël Poulin, l’un des organisateurs de l’événement, explique que certains ont fait la route de Québec, d’autres de Montréal et même de Rimouski. Bien sûr, il y avait plusieurs bénévoles de la Beauce.

Le parc a été remis en état

Bon an mal an, ils sont une trentaine à se réunir pour une corvée au parc du Domaine Taschereau, afin que les sentiers soient au mieux pour la saison estivale. Cette année, beaucoup plus de bénévoles étaient requis pour ramasser les débris qui ont été laissés derrière par la rivière durant les inondations.

Des déchets, il y en avait partout, explique le bénévole Gaétan Lebel. Plus tôt cette semaine, lui et sa femme Jocelyne Gagnon, tous deux établis à Sainte-Marie, avait tenté de venir faire un peu de ménage dans le parc.

« Si cela n’avait pas été de la corvée, il nous aurait fallu tout l’été pour ramasser les débris. »

Après cette journée de labeur, les deux bénévoles étaient satisfaits de laisser le centre de plein air dans un état beaucoup plus invitant. « Presque tout le parc a été fait. C’était impressionnant de voir comment chaque secteur pouvait être nettoyé rapidement », ajoute M. Lebel.

Gaétan Lebel et Jocelyne Gagnon n’ont pas été touchés par la crue des eaux, mais il en était moins une : leurs voisins immédiats ont été inondés. Toute la semaine, le couple retraité a mis la main à la pâte pour aider les sinistrés de leur quartier .

Aide supplémentaire aux sinistrés

Grâce à une vingtaine de bras supplémentaires, la Fondation Léonie Hébert a pu compter sur quelques bénévoles de Telus pour vider ses locaux lourdement touchés par les inondations. Cinq résidences sinistrées ont aussi reçu l’aide de quelques volontaires pour procéder à des travaux de nettoyage.

La semaine dernière, 75 employés de Telus étaient aussi venus prêter main-forte aux victimes des inondations.