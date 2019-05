Le Grand McDon a lieu aujourd’hui à Saint-Georges

Le Grand McDon se tiendra aujourd’hui, le mercredi 8 mai, entre autres au McDonald’s du boulevard Lacroix, à Saint-Georges.



Pour l’occasion, une dizaine d’agents en uniforme de la Sûreté du Québec (SQ) de Beauce-Sartigan, mais aussi de Robert-Cliche, des Etchemins et des Appalaches, seront sur place, de 16 h à 19 h. Ceux-ci seront accompagnés de la mascotte Polix. C'est une première édition pour le poste Beauce-Sartigan.



Un don pour aider les organismes de la région



Pour chaque Big Mac, Joyeux festin ou boisson McCafé chaude vendues, 1 $ sera remis à des organismes d’ici.



Les dons qui seront amassés grâce à l’achat de ces articles seront donc remis cette année à l’Association pour l’intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan et au Club Kiwanis Saint-Georges.



Les gens pourront aussi se rendre aux succursales situées au Walmart et sur la 1re Avenue. Le Grand McDon se déroule durant toute la journée, de 6 h à 19 h.



Tirage du Grand McDon



Il est encore possible de se procurer des billets jusqu’à aujourd’hui pour le tirage de plus de 160 prix à gagner. Ce tirage, d’une valeur de plus de 10 000 $ au total, aura lieu demain le 9 mai, à 14 h, et se fera au restaurant McDonald’s du boulevard Lacroix.