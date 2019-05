Club Rotary de Beauceville : un succès sans équivoque pour la 5e édition de la Grande bouffe au Crabe

La cinquième édition de la Grande bouffe au crabe, organisée par le Club Rotary de Beauceville, a connu à nouveau un succès sans équivoque. L’événement, qui avait lieu le 27 avril dernier, à la salle René-Bernard du Club de golf de Beauceville, a permis d’amasser un montant de 19 000 $, une somme qui sera redistribuée parmi les causes qu’appuie le club.

Selon Denis Cloutier l’organisateur principal, les 250 billets ont facilement trouvé preneurs, si bien que la soirée s’est tenue une fois de plus à guichets fermés.





« Cette soirée est désormais un rendez-vous incontournable dans la communauté de Beauceville. Selon nous, l’engouement des gens réside dans le choix du plat principal ainsi que sa formule à volonté », a dit M. Cloutier, expliquant par le fait même le succès de l’événement.

La cerise sur le gâteau



De plus, le comité organisateur souligne la participation spéciale de l’entreprise Beauceron à l’Érable qui, cette année, a contribué en offrant gratuitement son très populaire gâteau, qui porte même nom que l’entreprise, en guise de dessert. Le souper s’est terminé sur une excellente note selon les dires.

Le Club Rotary de Beauceville remercie une fois de plus tous ceux et celles ayant pris part à cet événement qui ne pourrait connaître un tel succès sans leur participation et assure qu’une sixième édition aura lieu.

Un club actif dans sa communauté

Le Club Rotary de Beauceville est un organisme sans but lucratif fondé en juin 1958 par feu Jacques Renault. À ce jour, le club compte vingt-quatre membres issus de divers horizons professionnels. Actifs dans leur communauté, les Rotariens beaucevillois aident plusieurs organismes de leur ville ainsi que ses résidents.

Annuellement, un peu plus de 30 000 $ sont remis sous forme de dons. Le club finance entre autres la distribution annuelle de 2 700 galettes nutritives auprès de jeunes élèves dans deux écoles de la région. Le développement local est aussi au cœur des préoccupations des Rotariens. C’est pourquoi les initiatives qui favorisent l’essor de la région sont appuyées. Pour plus d’information sur le club Rotary de Beauceville, visitez leur page Facebook www.facebook.com/RotaryBeauceville/.