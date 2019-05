Le comité de la Fête du Canada de Sainte-Marie invite la population à pêcher en famille

Le comité de la Fête du Canada souhaite célébrer aux couleurs du 275e de la ville hôte des festivités, Sainte-Marie, et souligner la fête du Canada avec fierté et tradition avec une journée pleine de surprises. C'est pourquoi, pour aider au financement de l'événement, une fin de semaine de pêche familiale est organisée au Club Chasse et Pêche de Vallée-Jonction, à Saints-Anges, le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin prochains de 7 h à 16 h.



Le comité de la Fête du Canada à Sainte-Marie a choisi pour une quatrième année comme organisme partenaire le Corps de cadets 2898.



Plusieurs prix de participation seront offerts, de même que des prix pour la plus grosse et la plus petite prise. Le comité organisateur travaille fort pour amasser les fonds nécessaires pour faire de cet événement un succès. Les organisateurs invitent donc les gens à venir pêcher en famille, lors de cette journée.



Les billets sont en vente chez Pronature Chasse et Pêche, auprès des membres du comité, ainsi que les membres du Corps de cadets, et sur le site la journée de l’événement. Pour plus d’informations, communiquez avec nous par courriel à l’adresse info@canadaenfete.ca.