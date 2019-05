La Résidence l’Oiseau bleu vient en aide aux sinistrés de la Beauce

Hier le mercredi 8 mai, Mlle Vicky Bélanger, responsable des loisirs à la Résidence l’Oiseau bleu, a procédé avec grande fierté à la remise officielle de dons et de denrées non périssables à Mme Léony Hébert, du Mouvement Léony Hébert.

C’est avec un grand esprit d’entraide que Mlle Bélanger a initié cette collecte à l'Oiseau bleu, afin d'aider les nombreux sinistrés de la Beauce. Grâce aux dons des résidents et des membres du personnel, la résidence a remis à Mme Hébert l’équivalent de 8 paniers d’épicerie en denrées non périssables, en produits d’entretien ménager, en vêtements et articles de literie.

La Résidence l’Oiseau bleu tient à remercier l'Association Amis des aînés pour avoir offert gratuitement des meubles aux employés sinistrés du Château Sainte-Marie.

Celle-ci souhaite également à dire merci aux résidents, aux membres des familles, aux visiteurs, aux bénévoles et aux membres du personnel pour leur grande contribution.

Cette collecte permettra assurément de mettre un baume au cœur auprès des gens sinistrés de la Beauce.