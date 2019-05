Une voiture adaptée pour la famille de Brian Langlois

C’est aujourd’hui, le jeudi 9 mai, que le souhait de la famille du jeune Brian Langlois de pouvoir faire l’acquisition d’une voiture adaptée s’est concrétisé. La remise de la voiture a eu lieu ce matin chez Kennebec Dodge Chrysler.



L’événement s’est déroulé en présence de la famille Langlois, de M. Simon Beaudoin de Kennebec Dodge Chrysler et de M. Christian Gilbert du Garage Gilles Roy.



Une meilleure qualité de vie

Brian Langlois, âgé de 7 ans, est atteint depuis sa naissance du Syndrome de Little, ou diplégie spastique. Ce syndrome se définit comme une forme de paralysie cérébrale infantile, qui se caractérise par une raideur musculaire chez le sujet atteint.

Il a notamment besoin d’une chaise roulante pour ses déplacements. Le quotidien de celui-ci nécessite beaucoup d’adaptation et de physiothérapie, comme l’indiquait le père de Brian, Sylvain Langlois.



« Il fallait une van adaptée pour lui. [Ça représente] beaucoup moins d’efforts physiques. Il a plus d’autonomie », a-t-il mentionné.

Mobilisation et générosité des gens d’ici



Deux événements-bénéfices ont permis la réalisation de ce projet pour la famille Langlois.

Christian Gilbert et le Garage Gilles Roy se sont d’abord impliqués pour aider la famille de Brian Langlois, Sylvain Langlois étant employé pour l’entreprise.



M. Gilbert a expliqué que l’intérieur de la voiture et les installations pour la chaise roulante étaient payés par le gouvernement du Québec.

« Mais le véhicule comme tel est aux frais de la personne en question », a précisé ce dernier.

C’est pourquoi l’entreprise a pris l’initiative de faire une vente de billets et d’organiser une journée-bénéfice qui a eu lieu à l’Autodrome de Vallée-Jonction, le 26 août 2018.



« C’était un programme de courses. Pendant le programme, on a présenté Brian, puis on invitait les gens à faire des dons, on vendait des billets, puis on a fait le tirage », a ajouté M. Gilbert.

Grâce à cette vente de billets, qui avait débuté en juin, l’entreprise avait réussi à amasser un montant d’environ 12 700 $. Sachant que ce montant n’était pas suffisant pour l’achat d’un véhicule adapté, Sylvain Langlois a alors approché Simon Beaudoin de Kennebec Dodge Chrysler et Léo Lapointe d’Excavations Lapointe & Fils. C’est ainsi qu’un second événement-bénéfice a eu lieu.

Une soirée-bénéfice qui a permis d’amasser une somme record



Le 2 février dernier, Simon Beaudoin et Léo Lapointe ont tenu leur soirée bénéfice annuelle à la Cage aux sports de Saint-Georges, comme ils le font depuis six ans, afin de venir en aide aux gens de la région.



La soirée a eu un tel succès qu’elle a permis de contribuer à deux causes : celle de Brian Langlois, mais aussi celle du Club Inner Wheel, qui vient en aide aux enfants en leur offrant des repas chauds et en leur fournissant des vêtements.



Au total, une somme record de 40 000 $ avait été amassée. Cette somme avait été divisée en parts égales entre le Club Inner Wheel et la famille de Brian Langlois, ce qui avait permis à celle-ci de recevoir un montant de 20 000 $.

« On est capables, on est en santé, nous. On peut aider du monde », a d’abord dit Suzie Poulin, conjointe de Léo Lapointe.

Simon Beaudoin, pour sa part, a expliqué que c’était une façon de dire merci à la vie en donnant et en rendant aux autres. M. Beaudoin a appris l’histoire de Brian grâce au vaste réseau de contacts de gens d’affaires dont il fait partie, et c’est ainsi qu’est venue la décision de venir en aide au jeune homme.



« On voyait vraiment qu’il était dans le besoin », a-t-il également ajouté.

Ces deux événements-bénéfice ont su démontrer toute la générosité et l’implication des gens de la région afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin, comme Brian. L’achat d’un véhicule adapté ne pourra donc qu’améliorer la qualité de vie du jeune garçon et la famille s’est dite très heureuse d’avoir pu concrétiser ce projet.