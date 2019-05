Donation de 7 091,50 $ par Boa-Franc pour les centres de jour

Les employé(e)s de Boa-Franc ont contribué à l’acquisition de chaises autobloquantes pour les Centres de jour et Centres d’hébergement de Beauce. Un montant de 7 091,50 $ a été amassé pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Ces chaises sont adaptées et sécuritaires pour les personnes ayant moins d’équilibre et d’agilité à s’asseoir et à se lever. Elles favorisent aussi l’accès à l’extérieur et les échanges au grand air.

Les Centres de jour dont les services sont dispensés à Beauceville, la Guadeloupe et Saint-Georges permettent une plus grande autonomie aux personnes qui les fréquentent une journée par semaine. Ils donnent du répit aux proches aidants tout en offrant des soins. Par le biais du soutien à domicile des CLSC, les Centres de jour offrent un service externe pour adultes et aînés afin de briser l’isolement, améliorer la condition physique, stimuler la mémoire et les fonctions cognitives par des interventions de groupe.

Fonds employé(e)s de la Fondation

Le programme du Fonds employé(e)s dans les entreprises permet aux travailleuses et travailleurs de soutenir la cause de la santé grâce à leur don ou à des initiatives réalisées dans leur milieu.