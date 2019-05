Pascal Goyette présente l'inauguration du Stade Julien-Faucher

Voir la galerie de photos

Cette semaine, Pascal Goyette nous présente une vidéo de l’inauguration du nouveau terrain de baseball régional « Stade Julien-Faucher » à Sainte-Marie, qui avait lieu le 12 mai 2019.

L’équipe des Capitales de Québec s’était déplacée pour disputer une partie contre les Aigles de Trois-Rivières.

« Nous sommes fiers d’inaugurer ce magnifique terrain de baseball. D’année en année, on constate le support des partisans de Sainte-Marie et de toute la Beauce envers l’équipe des Capitales de Québec, c’est donc naturel pour notre organisation de participer à ce bel événement », souligne monsieur Michel Laplante, président des Capitales de Québec et son organisation.

La Ville de Sainte-Marie célèbre cette année son 275e anniversaire de fondation et pour l’occasion les élus municipaux ont voulu bonifier cet événement et ainsi offrir à la population une journée familiale inoubliable. « Nous sommes fiers d’inaugurer cette nouvelle infrastructure qui vient s’ajouter à l’espace de la Cité Sainte-Marie et avons très hâte d’en faire profiter la population », mentionne le maire Gaétan Vachon.

Les citoyens de Sainte-Marie et des environs étaient invités dès 10 h, sur le site de la Cité Sainte-Marie (secteur arrière de la Polyvalente Benoît-Vachon) où plusieurs activités et surprises les attendaient. La partie inaugurale était gratuite et 2 200 billets étaient disponibles.

Maxime Bernier, député de Beauce était présent, lors de la journée.