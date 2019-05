Le 25e congrès des Clubs Lions réunit quelque 340 membres

Dans le cadre du 25e congrès du District U-2, le Club Lions de Ville Saint-Georges Inc. recevait au Georgesville, les 3, 4 et 5 mai derniers, quelque 340 membres Lions provenant des 45 clubs composant ce district, lequel couvre les territoires de la région de Québec (rive nord et rive sud), de la Mauricie, du Saguenay et du Lac Saint-Jean, incluant le club le plus éloigné dans le district, soit le club de Chibougamau.



Ce congrès avait pour thème Entreprendre et servir ensemble, se voulant un clin d’œil à l’esprit entrepreneurial beauceron.



Le congrès du district, qui se tient chaque année à un endroit différent, est l’occasion d’assister à des séances de formation et un moyen de fraterniser et de partager ensemble les différentes expériences de « lionnisme ».



C’est aussi le moment pour l’organisation du District U-2 de récompenser les membres Lions pour leurs activités de service dans leur milieu.



L’implication de tous les membres Lions du club de Ville de Saint-Georges, dans l’organisation de ce congrès, a permis d’en faire un franc succès, de bien recevoir les congressistes et de faire rayonner positivement leur club et leur ville auprès des visiteurs.



Enfin, la ville a justement pu profiter des retombées économiques résultant de la venue de tous ces gens. Le Club Lions tient à remercier toute la population pour l’accueil chaleureux donné aux congressistes. Pour obtenir plus d’informations sur le club, il est possible de téléphoner au 418-225-0474.