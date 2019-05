La campagne de solidarité du Fonds d’aide aux sinistrés Nouvelle-Beauce est toujours en cours

La campagne de solidarité du Fonds d’aide aux sinistrés de la Nouvelle-Beauce pour les inondations survenues en 2019 est toujours en cours et la population est invitée à y contribuer.

À la suite des différentes initiatives mises en place pour recueillir des dons pour les sinistrés des inondations 2019 en Nouvelle-Beauce, un comité a été formé pour réfléchir à l’encadrement à donner pour la redistribution des dons provenant de la population pour assurer l’équité et la transparence.



De plus, la Maison de la famille Nouvelle-Beauce, organisme mandaté par la Ville de Sainte-Marie et les municipalités de Scott et de Vallée-Jonction pour recueillir les dons, a ouvert un nouveau compte à la Caisse pour que les gens puissent participer aux efforts pour aider les sinistrés via des dons en argent.



Comment contribuer?



Les gens qui souhaitent faire un don en argent peuvent maintenant le faire directement par la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce en faisant mention des détails suivants :

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce, Fonds d’aide aux sinistrés aux inondations 2019/ 20106-815

Folio 074816-0

Les dons pourront aussi se faire via AccèsD en utilisant la fonction Virement entre personnes.

Votre contribution peut aussi se faire par chèque à l’attention de :

Maison de la famille Nouvelle-Beauce – Fonds d’aide aux sinistrés

392 Avenue Proulx, Sainte-Marie, Québec, G6E 4B1

Un reçu d’impôt sera envoyé pour les dons de 20 $ et plus.

La totalité des dons amassés lors de cette campagne sera redistribuée pour venir en aide aux citoyens sinistrés de la Nouvelle-Beauce.