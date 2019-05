Une famille de Saint-Benoît qui compte 101 descendants

La famille de Roger Busque et de Reine-Blanche Breton a souligné un événement hors du commun : 77 des 101 descendants provenant de leur union se sont réunis le samedi 11 mai dernier.

Les descendants accompagnés de leur conjoint, ainsi que les frères et sœurs de Reine-Blanche Breton se sont joints à la fête. Pour souligner cet événement, le député Maxime Bernier, Normand Roy, préfet de la MRC Beauce-Sartigan, Éric Rouillard, maire de Saint-Benoît-Labre et l’Abbé Dominique Giguère, ont pris la parole pour féliciter Mme Breton. La fête s’est déroulée dans la joie et l’échange entre les générations.

Historique de la famille Breton-Busque

Reine-Blanche Breton et Roger Busque se sont mariés le 18 juin 1952. Ils se sont établis sur une terre dans le rang 9 à Saint-Benoît-Labre. Ils ont donné naissance à 15 enfants, dont 13 sont toujours vivants. Avant de décéder en novembre 2001, Roger avait lancé à ses enfants : « À votre gang, vous essayerez de me tripler! » Ce qui a été fait puisqu’ils ont à leur tour mis au monde 45 petits-enfants.

Ce n’est pas tout : 41 arrière-petits-enfants s’ajoutent pour former un total de 101 descendants directs. Il allait de soi pour les enfants organisateurs de choisir la fête des Mères pour honorer celle qui, à 86 ans, est à la tête de cette descendance : Reine-Blanche Breton.