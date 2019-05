Un deuxième rang en français pour le Cégep Beauce-Appalaches

À la dernière épreuve uniforme de français (ÉUF), le Cégep Beauce-Appalaches s’est classé au deuxième rang des 48 cégeps du Québec. C’est plus de 94,5 % des finissants de l’institution beauceronne qui ont réussi l’épreuve.

Depuis plusieurs années déjà, le Cégep se démarque de l’ensemble du réseau collégial en présentant un taux de réussite supérieur à la moyenne provinciale. Ce résultat peut s’expliquer par l’encadrement dont les étudiants de toutes les disciplines bénéficient.

« Nous sommes fiers de ces résultats, qui, année après année, démontrent que les efforts mis en œuvre dans l’encadrement des étudiants fonctionnent, » mentionne la directrice des études du Cégep Beauce-Appalaches, Lison Chabot.

L’accès au Centre d’aide en français est un élément important pour les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches. Ils peuvent y rencontrer des enseignants et des tuteurs-étudiants rémunérés qui travaillent avec eux sur certains points qu’ils doivent améliorer. Les enseignants de français soumettent aussi une simulation d’épreuve uniforme de français aux élèves intéressés.

« Malgré des difficultés en français en raison d’un trouble d’apprentissage, j’étais fin prête pour l’épreuve uniforme de français. Non seulement mon enseignante m’a préparé pour mes fautes, mais elle m’a aidé dans la gestion du temps. Cette préparation m’a permis d’avoir davantage confiance en moi et je suis très reconnaissante d’avoir eu à ma disposition ce service, » mentionne Jessy Rodrigue, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée.

Les finissants du réseau collégial québécois doivent réussir l’épreuve pour mettre la main sur leur diplôme d’études collégiales (DEC). Elle consiste en la rédaction d’une dissertation critique d’environ 900 mots. Les correcteurs évaluent la compréhension et la qualité de l’argumentaire; la structure du texte; et la maîtrise de la langue (syntaxe, orthographe, etc.).