Invitation DL tiendra sa deuxième édition en juin prochain

Le samedi 29 juin prochain, le Tournoi de golf Invitation DL présentera sa deuxième édition au Club de golf de Beauceville.

Le comité organisateur a choisi cette année de remettre la totalité de ses profits à l’Association pour l’intégration sociale (AIS) région Beauce-Sartigan, qui vient en aide aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et leurs familles.

Un tournoi pour aider les gens

L’initiateur du tournoi, Karl Paquet, qui a perdu sa mère, Diane Loignon, le 18 juillet 2017, à la suite d’un cancer qui s’est avéré généralisé, avait promis à cette dernière qu’il créerait un tournoi de golf en son honneur.

« Je lui ai promis pour deux raisons majeures : laisser un héritage significatif d’elle tout en lui permettant de continuer d’aider les gens, elle qui s’oubliait au quotidien pour le bien-être d’autrui », a spécifié M. Paquet.

C’est donc pour cette raison que les membres de l’Invitation DL, Catherine Dostie, Dominic Drouin, Jean-François Poulin et Kevin Bélanger, ont remis 6500 $ à la Maison Catherine-de-Longpré lors de la première édition.

Inscription

De type 4 balles meilleure balle, l’inscription au tournoi comprend le 18 trous, avec voiturette, le souper et la soirée chansonnier à la Cage Brasserie sportive de Saint-Georges. Il y aura également tirage de plusieurs prix lors de cet événement-bénéfice, dont une location d’un an d’une Nissan 370z.

Par ailleurs, les non-golfeurs auront la possibilité de ne prendre part qu’au souper ainsi qu’à la soirée.

L’inscription pour le golf ou le souper/soirée s’effectue sur le site Web www.invitationdl.com.

Jouer pour un enfant de l’AIS

Lors de l’évènement, il sera possible pour les participants qui y prennent part de jouer pour un enfant de l’AIS, puisque leur équipe respective portera son nom, et cette personne deviendra par le fait même président d’honneur du tournoi.

Il est possible de visionner nos différentes capsules tournées à l’AIS et animées par la journaliste de TVA Marie-Andrée Poulin via la page Facebook Invitation DL.

Le comité organisateur attend la population en grand nombre pour cet événement.