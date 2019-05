La 26e revue annuelle des cadets de l’air en met plein la vue

C’était le samedi 25 mai qu’avait lieu la 26e revue annuelle des cadets de l’air de l’Escadron 890 Saint-Georges, au Centre sportif Lacroix-Dutil. Le maire de Saint-Georges, M. Claude Morin, agissait à titre d'invité d’honneur de l’événement.

Il était d’ailleurs accompagné de M. Yves-Marie Rioux, CD, représentant régional de la Ligue des cadets de l’air et du lieutenant de vaisseau Stéphane Pouliot, CD, représentant de l’URSC.

M. Morin a rappelé que la ville était là pour appuyer le programme des cadets qui est le plus grand programme jeunesse au Canada.

Cette revue annuelle est une rétrospective des activités s’étant déroulées au cours de l’année et est une reconnaissance envers les cadets qui se sont distingués. Plusieurs récompenses ont ainsi été remises lors de ce cérémonial.

Remise de la plus haute distinction

La médaille Strathcona, qui s’avère être la plus haute distinction, a été remise au cadet commandant, l'adjudant de 1re classe Roxanne Marcoux, par le maire Claude Morin.

L’origine de la fondation Strathcona remonte à 1909. Lord Strathcona, alors Haut-commissaire pour le Canada à Londres, s’intéresse à l’amélioration de la condition physique et au développement des activités intellectuelles en préconisant pour les jeunes des habitudes d’autodiscipline, de civisme et de patriotisme. À cette fin, il a créé la fondation qui porte son nom.

En 1923, l’organisme a fait frapper une médaille à être présentée au cadet le plus méritant de chaque corps et escadron de cadets pour s’être distingué parmi ses pairs par un rendement exceptionnel et par une implication personnelle dans sa communauté.

Trophée Nicole-Lafond

Le sergent Marianne Lachance a, quant à elle, reçu le trophée Nicole-Lafond. Ce trophée récompense le cadet s’étant le plus démarqué par son leadership exemplaire et son sens des responsabilités.

Trophée Michel-Cliche

Le trophée Michel-Cliche, ou Cadet de l'année, est remis au cadet s’étant le plus démarqué par sa discipline, sa motivation, son assiduité ainsi que par son implication au sein des diverses activités offertes à l'Escadron. La première visite des Snowbirds à Saint-Georges, en juin 1994, est à l’origine de ce trophée. Il porte le nom d’un des membres de l’équipe des Snowbirds originaire de Beauceville.

C’est à l’adjudant de 2e classe, Myrianna Dallaire, qu’a été décerné le prestigieux trophée. Celle-ci a aussi mérité une bourse d’étude de 500 $, offerte par la Ligue des cadets de l’air du Canada.

Trophée du commandant

Quant à l’adjudant de 2e classe Gabriel Lebrun Leclerc, celui-ci a mérité le trophée du commandant. Il a aussi reçu la Médaille d’excellence, attribuée par la Légion royale canadienne.

Celle-ci est remise au cadet ou à la cadette ayant démontré un sens civique hors pair et une grande implication dans la vie communautaire. La médaille de la Légion royale canadienne est également décernée afin de reconnaître les efforts et de rehausser les buts et les objectifs du programme de cadets.

Trophée du meilleur instructeur

Un trophée pour le meilleur instructeur de l’Escadron a aussi été remis au sergent Mathis Boudreau. Celui-ci s’est démarqué par sa capacité à transmettre ses connaissances, à pousser les cadets à s’améliorer et par son excellent sens de l’organisation.

Cette 26e revue annuelle des cadets de l'air a su en mettre plein la vue, non seulement à l’invité d’honneur, le maire Claude Morin, mais aussi à tous les spectateurs qui étaient présents au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Inscription à l’Escadron 890

Les jeunes de 12 à 18 ans peuvent se surpasser, eux aussi, en s’inscrivant à l’Escadron 890 ou en communiquant avec le capitaine Sophie Boisvert au 418 227-1973. Il y aura une préinscription le 31 mai au sous-sol de l’église l’Assomption, entre 19 h et 20 h 30.