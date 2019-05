La MRC Robert-Cliche annonce les lauréats des Prix du patrimoine 2019

La MRC Robert-Cliche a annoncé récemment les lauréats de la 8e édition des Prix du patrimoine du territoire qui ont vu leurs actions de préservation et de mise en valeur du patrimoine récompensées au cours d’une cérémonie locale.

Voici donc les lauréats qui ont été retenus dans les catégories suivantes :

Conservation et préservation

Cette catégorie concerne l’intervention physique effectuée sur un bâtiment ou sur un ensemble historique, des biens mobiliers ou des collections significatives.

Le lauréat dans cette catégorie est M. Jean-Paul Bernard, qui a procédé à la restauration d’une grange centenaire à Saint-Victor. L’intervention de restauration par le propriétaire a été majeure, puisqu’elle a consisté à restaurer l’entièreté de la grange.

Servant à préserver le foin, puis peu à peu abandonnée par la modernisation de la machinerie agricole qui pouvait plus entrer à l’intérieur de celle-ci, elle connaîtra un déclin pendant plusieurs années.

Construite à l’époque avec du bois provenant de la terre, le propriétaire tenait à procéder de la même manière. Accompagné de ces fils et petits-fils, M. Bernard a refait des gestes maintes fois répétés : coupe des arbres, débitage, transformation en planches, séchage... La grange a pu connaître un second souffle.

Attaché à ce bien, soucieux de la préservation et souhaitant donner l’exemple, M. Bernard, ancien maire de la municipalité de Saint-Victor, avait à cœur de restaurer cette grange familiale qui est maintenant transmise aux générations futures.

Porteurs de tradition

Cette catégorie concerne un individu, reconnu dans son milieu, pour la somme des connaissances et la maîtrise d’une pratique culturelle traditionnelle qu’il transmet à un ou des adeptes dans son milieu de vie.

Le lauréat de cette catégorie est M. Florian Gagné de Beauceville, qui est auteur-compositeur-interprète country-western. M. Gagné est d’ailleurs un artiste reconnu de la musique country et western.

Entre 1989 et 1999, il a lancé neuf albums dont un de Noël. On le reconnaît par la douceur de sa voix et ses textes représentant bien les événements quotidiens et le vécu de tous les âges. Il est un beau joyau de notre patrimoine en chansons, musique et composition.

Natif de Saint-Jules, il réside à Beauceville depuis plusieurs années et fait partie de plusieurs groupes de musique dont les Frères Gagné, les Cavaliers, les Aztèques, Duo Mike et Flo. Il a participé à plusieurs concours de violons et de chansons et a reçu près de 40 trophées durant sa carrière. C'est un beau lègue de traditions pour les futures générations qui ont besoin de connaître les origines de leurs valeurs.

M. Gagné a bien su mettre en valeur ces repères dans ses compositions originales qui sèment la joie en faisant vivre le folklore et la musique country de chez nous.

Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC Robert-Cliche, a tenu à souligner le fait que les deux lauréats ont permis de perpétuer les valeurs patrimoniales de la MRC.