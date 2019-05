La famille sera au cœur des festivités de la Fête nationale de Saint-Joseph

C’est sous la thématique Un monde de traditions que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce se prépare à vivre les festivités de la Fête nationale, dès 12 h, le 23 juin prochain. Plusieurs activités sportives et culturelles auront lieu au cœur du Parc municipal de la Ville.

Sur la piste cyclable, une course à pied et une marche seront organisées. Les départs se feront à la Halte de service Desjardins à compter de 13 h. Les amateurs de courses à pied pourront s’inscrire à une épreuve de 10 km, de 5 km ou de 2 km. Pour ceux et celles qui préfèrent la marche, un 5 km sera offert. Pour bénéficier d’un tarif réduit, il faudra s’inscrire avant le 22 juin. Cependant, il sera toujours possible de le faire sur place la journée du défi.

Différentes activités familiales et protocolaires auront lieu dans l’après-midi : jeux gonflables, maquillage, parties de baseball, parties de soccer, parties de pétanque, cantine, discours patriotique et hommage au drapeau québécois seront au rendez-vous, sans oublier le chansonnier Phil Lauzon qui mettra une ambiance festive à compter de 13 h, sur la Terrasse Richelieu.Tous les détails de la programmation sont sur le site web de la ville de Saint-Joseph.

Les participants sont attendus en grand nombre !