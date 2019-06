Le Club Rotaract Saint-Georges remet 10 000 $ à l'organisme Le Berceau

Le 16 mai dernier avait lieu la 7e édition de l’annuel vins et fromages du Club Rotaract Saint-Georges. Le Club travaillait en collaboration avec Alexandre Toulouse, président et directeur de développement de La boîte – imagerie créative, dans le but de venir en aide à l’organisme Le Berceau.

Une édition record

Lors de l’activité-bénéfice, le comité organisateur a accueilli 140 personnes, un nombre record depuis son existence. La soirée se déroulait au Club de golf de Saint-Georges. Une somme de 15 000 $ a été amassée grâce à la grande participation et l’implication de différents partenaires. Le Club Rotaract Saint-Georges a versé la somme de 10 000$ à l’organisme. La différence sera utilisée pour différents projets en développement du Club.

Aide à la création de différents projets

Les fonds remis serviront à créer un programme d’art thérapie, de développer un service de mets préparés offert gratuitement après l’accouchement et de remettre des fournitures aux jeunes mères en difficulté financière comme un sac à couche.

M. Alexandre Toulouse, président d’honneur de la soirée était plus que satisfait des résultats engendrés par l’événement : « Nous voulions amasser 12 000$ au total et finalement nous avons amassé 15 000$, nous avons donc pu offrir plus de soutien à un organisme qui me tient à cœur, Le Berceau. L’équipe fait un travail extraordinaire et je suis content de pouvoir leur donner un coup de pouce. Nous avons travaillé fort pour amener le Club Rotaract à un autre niveau cette année et je suis plus que satisfait du travail de toute l’équipe. »

Mme Tania Poulin de l’organisme Le Berceau tenait à souligner l’implication des organisateurs et à les remercier pour cette vitrine : « La soirée était une réussite! En plus de permettre aux gens de connaître la mission du Berceau, l’événement a permis de contribuer financièrement pour aider les jeunes mamans et leurs enfants de la région. »

Les organisateurs tiennent à remercier l’agence La boîte, ainsi que son président Alexandre Toulouse, pour son implication. Soulignons que madame Anne-Marie Veilleux et les Services financiers Veilleux & filles était le partenaire majeur de l’événement.