Le club Inner Wheel organise une collecte de rues

Le club Inner Wheel de Saint-Georges organise une collecte de rues demain, le jeudi 6 juin, afin de venir en aide aux enfants moins favorisés des écoles primaires de Saint-Georges et des environs.

Le rassemblement aura lieu près de chez New Look, au coin de la 107e Rue. Les endroits seront le coin de la 107e Rue et du boulevard Lacroix, le barrage est et ouest, le Mondo et l’avenue de la Chaudière, coin de la 116e Rue. Une rencontre est prévue à 15 h 30 chez Canadian Tire. La collecte se déroulera de 16h à 19 h.