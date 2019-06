Le Carrefour Saint-Georges permet d’amasser 7172 $ pour la Forêt d’étoiles Cominar

Lors du 32e téléthon d’Opération Enfant Soleil, Cominar a remis 185 000 $ bouclant ainsi la boucle de sa deuxième édition de la Forêt d’étoiles et soulignant ainsi le dépassement de son objectif initial de 180 000 $.

Pour cette édition, le Carrefour Saint-Georges a quant à lui permis de recueillir un montant total de 7172 $.

« Le succès renouvelé de la Forêt d’étoiles Cominar fût possible grâce aux efforts et à la générosité de plus de 150 partenaires donateurs, d’une centaine de bénévoles, de milliers de consommateurs et de l’implication des employés de nos 18 centres commerciaux » a mentionné Caroline Lacroix, vice-présidente, Communications et marketing de Cominar.