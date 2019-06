Pêche en ville est de retour à Saint-Georges

Cette fin de semaine, l’événement Pêche en ville se tiendra à Saint-Georges, les 8 et 9 juin prochains, au parc des Sept-Chutes et au barrage Sartigan.

Cet événement invite les amateurs qui n’ont pas de permis à pouvoir pêcher et à s’adonner à cette activité partout au Québec, à l'exception du saumon atlantique, dans le respect de la réglementation.

Programmation

Samedi, l’activité débutera dès 7 h avec l'encensement de 7000 truites au parc des Sept-Chutes. Animation musicale, accès à un bassin de pêche et tirage de prix de participation sont au programme de cette journée d’activités. Dimanche, au barrage Sartigan, aura lieu un encensement de 4000 truites.

Une occasion de célébrer la pêche

Pêche en ville est un événement annuel qui permet de célébrer et de s’initier à la pratique de la pêche sportive. Il donne également la possibilité de découvrir de nouveaux lieux où s’adonner à cette activité. C’est également l’occasion de se retrouver en familles et entre amis et de profiter de la nature.

L’an dernier, 2400 personnes avaient participé à l’événement.