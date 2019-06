Le Club Inner Wheel de Saint-Georges amasse une somme de 9000 $ lors de sa collecte de rue

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges tenait sa collecte de rues le jeudi 6 juin dernier. Plus de 40 bénévoles et membres du Club Inner Wheel de Saint-Georges ont participé à celle-ci.

Cette collecte, qui permettra d'aider de nombreux enfants dans les 10 écoles primaires de la communauté, et ce, dès de la prochaine rentrée scolaire, a permis d’amasser la somme de 9000 $.

Madeleine Bégin du Club Inner Wheel, responsable de l'évènement, tient à remercier sincèrement tous ces collaborateurs pour leur participation.