La nouvelle caserne de pompiers de Saint-Joseph-de-Beauce est officiellement inaugurée

Samedi le 8 juin, le maire de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, M. Pierre Gilbert, était fier de procéder à l’inauguration de la nouvelle caserne de pompiers, en compagnie du député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal. Cet événement a également été l’occasion pour les citoyennes et citoyens de découvrir les installations.

Une aide financière de 2 204 345 $

La Ville a bénéficié d’une aide financière de 2 204 345 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour réaliser ce projet d’infrastructure. Avec la contribution de la Ville, l’investissement gouvernemental-municipal totalise près de 3,4 millions de dollars.

Le conseil actuel de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’est donné pour mission de mettre l’accent sur l’importance d’assurer la sécurité des citoyens au sein de la communauté.

« C’est avec cette vision que la Ville, en collaboration avec la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, est allée de l’avant avec la réalisation de cette nouvelle caserne afin que notre formidable équipe de pompiers volontaires puisse exercer son mandat de façon plus efficace, tout en assurant leur intégrité physique », a déclaré le maire Gilbert.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a souligné que la concrétisation de ce projet était une bonne nouvelle non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les employés municipaux, qui bénéficient maintenant d'un lieu de travail modernisé.

« Un lieu de travail performant et adapté aux différentes opérations en sécurité incendie. Je me réjouis de l’engagement de notre gouvernement au développement de milieux de vie durables et sécuritaires », a indiqué le député.

Une nouvelle localisation qui facilitera les opérations



Rappelons que la nouvelle caserne, maintenant située au 1325, avenue du Palais, remplace désormais l’ancienne, devenue désuète. Sa localisation, plus centrale, facilitera le déroulement des opérations sur le territoire. Dotée d’une superficie d’environ 940 mètres carrés, l'infrastructure est équipée d’un local pour les appareils respiratoires avec compresseurs, d’une salle de réunion, d’une salle multifonctionnelle, en plus d’une salle de décontamination.

Près de 700 personnes présentes

Ce sont près de 700 personnes qui ont assisté à l’événement. En plus de l’animation qu’il y avait sur place, les gens avaient notamment droit à une visite guidée du bâtiment.

Un kiosque de prévention avait été installé et une présentation des véhicules d’urgence, en collaboration avec CAMBI et la Sûreté du Québec, a également eu lieu. Enfin, les cadets de l’air de l’Escadron 881 vendaient sur place des hot-dogs et donnaient un coup de main aux différentes activités.