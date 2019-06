Le Groupe Espérance et Cancer lance un club de marche

Le Groupe Espérance et Cancer invite la population à son nouveau club de marche qui aura lieu les mercredis à partir du 26 juin.

Il s’agit d’un beau prétexte pour profiter de l’été et de socialiser. Chacun marche à son rythme et en bonne compagnie.

Quand : Les mercredis 26 juin, 3, 10 et 17 juillet 2019

Heure : 9h30

Où : la Passerelle (face au Centre Lacroix-Dutil)

Le Groupe Espérance et Cancer, organisme 100 % régional, vient en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches. Il dessert les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins.

Pour plus d’information, communiquez avec le Groupe Espérance et Cancer au 418-227-1607 ou 418 625-2607.