Les préposés à l'entretien ménager du CISSS Chaudière-Appalaches obtiennent gain de cause

Les employés chargés de l’entretien dans le réseau du CISSS de Chaudière-Appalaches ont obtenu gain de cause auprès de leur employeur hier en fin de journée, alors qu’ils s’apprêtaient à tenir des manifestations ce mercredi en après-midi.

Ces moyens de pression devaient avoir lieu à l’Hôtel-Dieu de Lévis, l’hôpital de Thetford Mines, l’hôpital de Montmagny et l'hôpital de Saint-Georges. Quelque 300 employés verront ainsi leur salaire horaire passer de 19,37$ à 19,69$, soit un gain de 0,32$.

Ces rassemblements avaient pour but de dénoncer les pertes de salaire engendrées par une révision entrée en vigueur le 2 avril dernier. Les préposés à l’entretien léger auraient gagné moins que ceux à l’entretien lourd. Or, les titres d'emploi d'entretien lourd et d'entretien léger sont fusionnés. L’employeur avait alors refusé de hausser les salaires.

Carl Reinhardt, Conseiller syndical au SQEES-FTQ, explique que l’avis envoyé aux médias, ainsi que la mobilisation ont su mettre la pression suffisante pour que les dirigeants du CISSS-CA changent d’avis : « Les employés sont satisfaits », a-t-il précisé au téléphone.