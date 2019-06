« Un rang à ceux qui ont faim » : une campagne où mettre la main à la terre fait une différence

C’est à l’occasion d’une conférence de presse que Moisson Beauce lançait ce matin sa campagne annuelle Un rang à ceux qui ont faim. Le lancement a eu lieu devant le jardin collectif situé à l’avant de son bâtiment.



Un rang à ceux qui ont faim invite encore cette année les adeptes du jardinage à semer un rang de plus et à venir porter leur surplus de fruits et de légumes à Moisson Beauce afin d’en faire don aux personnes moins favorisées. Les dons recueillis ne seront pas transformés.

« Les gens ont tout l’été pour nous apporter des fruits et légumes, selon le temps des récoltes. À l’automne, c’est là qu’on sait combien de kilos on a reçu au niveau de la population », a mentionné Manon Carrier, agente de liaison chez Moisson Beauce.

La campagne, qui a pour but de sensibiliser aux problèmes de la faim, vise à recueillir 3000 kilos d’aliments frais qui seront redistribués, par l’entremise des organismes accrédités, aux personnes vivant des situations socio-économiques difficiles. L’an passé, l’organisme a reçu en dons de fruits et légumes de 4582, 5 kilos.

« Il n’y a rien de mieux en termes de fraîcheur et de nutriments que des aliments provenant tout droit de nos potagers », a-t-elle aussi souligné.

L’organisme accepte les dons de toutes les natures, mais invite tout de même les gens à limiter les dons d’herbage.



Depuis quelques années, les maraîchers contribuent également à la cause et veulent donner un coup de main. L’automne venu, ils apportent donc leur surplus de blé d’Inde ou de pommes notamment.



L’organisme tient à remercier particulièrement les gens du Carrefour Jeunesse Emploi et les bénévoles pour leur précieuse collaboration à l’entretien des jardins tout au long de la saison.



Donner à l’année

Mme Carrier indiquait qu’il est possible pour les gens de donner à l’année à Moisson Beauce, soit durant le temps des jardins comme c’est le cas avec la présente campagne ou lors de collectes dans les épiceries.

« On voit maintenant aussi les chasseurs qui veulent s’impliquer dans le temps de la chasse », a-t-elle ajouté.

Mme Carrier a aussi signifié que l'organisme souhaite également cibler des temps dans l’année où il sera possible aux gens de donner.

Les gens peuvent aussi faire leurs dons au bureau de Moisson Beauce au 3750, 10e Avenue Ouest à Saint-Georges et en ligne à https://moissonbeauce.qc.ca/je-donne-a-la-cause.

Lancement de l’activité de financement Roulons pour la Fondation



Par l’intermédiaire d’Hélène Rodrigue, vice-présidente de Moisson Beauce, l’organisme a profité de ce moment pour annoncer le lancement officiel de son activité de financement Roulons pour la Fondation.

Cette année, les gens auront la chance de gagner une superbe Chevrolet Chevelle SS convertible (Clone) 1972, d’une valeur de 35 000 $ taxes incluses.

Seulement 6000 billets sont numérotés, au coût de 20 $, et sont disponibles sur le réseau de vente. Le tirage se fera le jeudi 5 septembre prochain à 17 h 30, dans les locaux de Moisson Beauce.

Les amateurs de voitures antiques auront d’ailleurs la chance d’admirer la Chevrolet Chevelle lors de plusieurs expositions estivales de la région. Le calendrier des expositions est disponible sur le site Internet de Moisson Beauce à l’adresse moissonbeauce.qc.ca.

Points de vente pour l’achat de billets



Voici les points de vente pour l’achat de billets :

Saint-Georges secteur Est : Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Alien Performance, Auto Quirion & Drouin inc. Napa, Boucherie Alimentation Idéale, Bumper to Bumper, Jonction Métaux, Les Pneus Robert Bernard, Marché Laval Veilleux, Pharmacie Familiprix -Carrefour St-Georges, Coop Alliance -Dépanneur 107, Tabagie Florentine

Saint-Georges secteur Ouest : Dépanneur L. Lagueux, Gaz Bar Bérubé, Garage André Loubier, Moisson Beauce

Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît

Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin

Saint-Joseph : Dépanneur Jean-Paul Lessard et Fils inc.

Saint-Philibert : Pièces d’autos Fernand Bégin inc.

Les billets sont aussi disponibles au bureau de Moisson Beauce et sur moissonbeauce.qc.ca/event/la- voiture/.