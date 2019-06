La bénévole Michelle Roy récompensée pour son implication

Une bénévole de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Michelle Roy, a reçu le « Prix de la présidente 2018-2019 » pour son implication au sein de l’organisme.

Au terme de son assemblée générale annuelle, laquelle a eu lieu le 11 juin à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches, la présidente de la Fondation Santé Beauce-Etchemin, Manon Veilleux, a décerné cette mention d’honneur à une dame qui a su investir beaucoup de son temps à la cause de la santé.

Fidèle donatrice, la bénévole émérite s’est impliquée dans de nombreuses activités de financement à caractère culturel ou sportif de la fondation, que ce soit au théâtre ou au golf. Après avoir pris sa retraite de l’hôpital il y a six ans, elle a effectué chaque semaine divers envois postaux.

« Sincère merci pour cette présence constante, ce dévouement indéfectible, cette rapidité d’exécution à toute épreuve. Tout cela, au service et au bénéfice de notre communauté », indique Manon Veilleux.

Consolidation des partenariats

Pour la présidente, l’année 2018-2019 a été marquée par l’innovation, le dépassement et le partenariat.

Elle explique avoir consolidé les partenariats avec les Citoyens du monde, divers groupes du Cégep Beauce-Appalaches, le 24DH St-Georges Ford, l’Association des bénévoles du CHBE, Opération Enfant Soleil et TELUS.

La Fondation a supporté de nouvelles initiatives avec Bell cause pour la cause pour le réaménagement extérieur du Marillac, « Aider pour s’aider » avec un premier voyage d’aide humanitaire effectué par un groupe en santé mentale. De plus, elle a épaulé « Soufflez-moi du bonheur », un projet-pilote mis de l’avant par les intervenants de la DPJ, du programme Jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches, le Club Parentaide, le Village Aventuria et Solidarité Beauce-Sartigan, pour répondre aux besoins des cent jeunes en difficulté âgés de 6 à 12 ans et leurs parent.

Outre la campagne annuelle de financement, le triathlon du Lac-Poulin, le bingo, les dons In Memoriam la Fondation Santé Beauce-Etchemin a assisté au « Super gala de boxe » avec Pierre-Luc Grondin et au premier « Tricot-don » avec Nathalie Poulin et les « tricoteuses de cœur ».

Des investissements de 900 000$

En février 2019, le service de tomosynthèse a vu le jour pour favoriser la détection du cancer du sein. Les chambres de fin de vie ont été relocalisées et agrémentées des toiles offertes par l’artiste Sophie Ruel. Le programme de Fonds employés dans les entreprises a été relancé et a favorisé l’acquisition de fauteuils autobloquants dans les Centres de jour de Beauce-Sartigan et Robert-Cliche. De nombreux équipements médicaux ont été acquis pour les patients de tous âges dans plusieurs départements, principalement au bloc opératoire, à l’Hôpital de Saint-Georges, dans les CLSC et les CHSLD de la Beauce, soit les Centres d’hébergement de Beauceville, Richard-Busque et du Séminaire.

« Jamais nous ne pourrions avancer à ce rythme et remplir aussi efficacement notre mission sans l’appui de la population. Grâce à votre support, les investissements avoisinent 900 000 $ cette année. De façon concrète et immédiate, tout cela a un réel impact. Nous vous en sommes reconnaissants et nous vous en remercions grandement », note la présidente.

Nouveaux administrateurs au CA

Manon Veilleux a salué l’arrivée de Christine Fecteau, Suzie Gendreau, Luc-Antoine Manneh, Dre Stéphanie Rodrigue au conseil d’administration auprès de Pauline Pépin Baillargeon, Isabelle Beaulieu, Nancy Fortin, Marie-Klaude Gagnon, Diane Pomerleau, Lyne Poulin, Émilie Turcotte, Dominic Drouin, Stéphane Giguère, Denis Lévesque, Pascal Mercier, Jean-Guy Paquet et Alexandre Toulouse.

Elle a remercié les membres sortants à savoir Françoise Giguère, Dr Simon Drouin, Yoland Létourneau et Claude Poulin tout en ayant une pensée particulière pour messieurs Daniel Lessard et Paul Veilleux.