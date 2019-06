Treize participants de Tandem International prennent part à une corvée de nettoyage

Le 31 mai dernier, treize participants de l’entreprise d’entraînement Tandem International ont pris part à une importante corvée de nettoyage d’une partie des berges de la rivière Chaudière à Saint-Joseph. En un seul après-midi, ceux-ci sont parvenus à ramasser plus de 575 livres de détritus.

L’événement a été organisé par le comité environnement de Tandem International (CETI), en collaboration avec Mission 100 tonnes. Cette initiative vise à retirer 100 tonnes de déchets des cours d’eau et des océans de la planète afin d’en réduire le niveau de plastique, de déchets et de substances toxiques.

« En tant qu’entreprise d’entraînement, il est important de s’accorder le plus possible à la réalité des entreprises et de plus en plus d’organisations prennent un virage écoresponsable. Cette activité était l’occasion de mobiliser nos participants et de mettre en pratique leur apprentissage », a souligné Dany Plante, conseillère pédagogique chez Tandem International.