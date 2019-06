Un nouvel officier chez les cadets de l’air de l’Escadron 890 Saint-Georges

Le mercredi le 12 juin, les cadets de l’air de l’Escadron 890 Saint-Georges ont accueilli parmi eux un nouvel officier CIC. Ainsi, Mme Alexandra Boucher a porté serment devant les cadets et leurs parents. Elle devient donc élève-officier et pourra servir l’Escadron 890 sous l’uniforme canadien.

L’élève officier Boucher a été cadette de 2009 à 2015 et depuis instructeur civil. Elle occupait le poste de responsable des niveaux 3. Au civile, Alexandra est infirmière bachelière.

Rappelons que le programme des cadets est le plus vaste programme jeunesse au Canada. Il a pour but de développer les qualités de chef, l’esprit de civisme et de promouvoir la bonne condition physique des jeunes de 12 à 18 ans.