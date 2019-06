Avis de non-consommation des produits de lait cru préparés dans des productions sans permis

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches avisent la population de faire preuve de vigilance et de ne pas consommer de lait cru et de sous-produits transformés à base de lait cru (non pasteurisé) préparés dans des établissements de production laitière (fermes) qui n'ont pas le permis requis pour la transformation de produits laitiers qui est délivré par le MAPAQ.

Les produits

Le présent avis concerne les produits alimentaires (fromage, crème, beurre, yogourt et crème glacée) qui contiennent du lait cru de vache, de chèvre ou de brebis. La consommation de produits de lait cru contaminés peut entraîner des symptômes de gastroentérite parfois très graves. La maladie peut empirer et nécessiter une hospitalisation. Plus rarement, les complications peuvent engendrer des séquelles à long terme ou même provoquer le décès.

Les personnes plus à risque

Les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont les défenses contre les infections sont affaiblies par la maladie sont les plus exposés au risque d'avoir de telles complications.

Statistique

En février dernier, une trentaine de personnes de la région de la Chaudière-Appalaches ont été malades à la suite de la consommation de fromage au lait cru fabriqué dans une ferme qui ne possédait pas le permis requis. Une personne a été hospitalisée. Aucun autre cas n'a été signalé depuis.

Interdiction

Rappelons que la vente de produits de lait non pasteurisé préparés dans un établissement qui n'est pas titulaire d'un permis pour la transformation de produits laitiers est strictement interdite.

À l'œil et au goût, il est impossible de dire si le lait cru ou les sous-produits fabriqués à l'aide de lait cru sont contaminés ou non, d'où il importe que le produit soit fabriqué dans un établissement certifié reconnu par le MAPAQ pour avoir l'assurance de la qualité du produit. À ce propos, le MAPAQ prend les moyens nécessaires pour faire corriger toute situation jugée non conforme au regard de la sécurité des aliments.

Pour en savoir plus sur la sécurité des aliments, on peut visiter le site Web .