Un investissement majeur de 662 000 $ pour Moisson Beauce

Durant la dernière année, Moisson Beauce a effectué un agrandissement de ses locaux, procédant grandement à l'amélioration de ceux-ci. Et c’est aujourd’hui, le jeudi 20 juin, que la population était conviée à découvrir les nouvelles installations de l’organisme dans le cadre d’une journée portes ouvertes.

L’agrandissement consiste notamment en l’ajout d’une salle d’attente qui permet d’accueillir les organismes, d’un deuxième réfrigérateur, mais aussi d’un entrepôt.

« La particularité, c’est que c’est à peu près 8 pieds plus haut que le restant de la bâtisse et nous permet d’entreposer trois palettes de haut. Tout ce qui est entreposé ici, ce sont des produits secs non périssables », a expliqué M. Benoît Girando, président du conseil d’administration de Moisson Beauce.