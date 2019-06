Le Salon de quilles Grande Allée de Beauceville : un modèle d’inclusion, de respect et de grand cœur

C’est avec tristesse et désolation que les membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) ont appris que le Salon de quilles Grande Allée de Beauceville avait été touché par les inondations forçant les propriétaires, Mme Karine Malenfant et M. David Kirsch-Jacques, à mettre un terme à leurs opérations.

C’est ainsi que cette belle collaboration prend fin. Au cours des six dernières années, l’APHC et le Salon de quilles Grande Allée ont été de fidèles partenaires pour permettre à ses membres de pratiquer un sport qu’ils apprécient grandement.

Tous les participants ont adoré fréquenter le Salon de quilles au cours des dernières années et ils gardent des souvenirs impérissables de tous ces beaux moments passés avec les propriétaires. Au fil du temps, ces derniers ont développé une familiarité et une complicité avec les participants, ce qui rendait ces moments encore plus précieux.

Sur une base bi-hebdomadaire les membres de l’APHC s’y côtoyaient le vendredi. Les pratiques régulières ont permis aux participants de développer des techniques de lancer, mais aussi l’esprit sportif, la saine compétition sans oublier le volet social et relationnel. Pour certains, il a même été possible d’expérimenter le niveau compétitif inter-régional. L’accueil chaleureux des propriétaires et leur attitude bienveillante ont permis aux participants de la ligue d’évoluer dans un milieu inclusif où ils se sentaient bien et chez eux.

Les membres de l’APHC tiennent à souligner l’importance que ces gens ont eu dans leurs vies et ils leur souhaitent bonne chance dans leurs projets futurs.