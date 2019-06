Le Dr Pierre-Claude Poulin reçoit la Médaille du lieutenant-gouverneur

Ce mercredi 26 juin à 17 h, la Médaille du lieutenant-gouverneur a été remise au Dr Pierre-Claude Poulin, pédiatre, pour mérite exceptionnel. L’événement s’est déroulé à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Saint-Georges.

À lire également :

Le docteur Pierre-Claude Poulin reçoit le prix Letondal

En plus du docteur Poulin, cette cérémonie de remise a eu lieu en la présence de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, qui agissait à titre de président d’honneur, et du maire de Saint-Georges, M. Claude Morin.

« C’est un peu le couronnement d’une carrière, une reconnaissance du milieu. Ça vient du maire, mais ça vient aussi de l’administration de l’hôpital, du grand CISSS de Chaudière-Appalaches. On leur a demandé de trouver quelqu’un dans le milieu médical et c’est tombé sur moi. Je ne peux pas ne pas être fier de ça, même si c’est intimidant », a d’abord mentionné le docteur Poulin.

Une vie consacrée à la pédiatrie

Beauceron d’origine, le pédiatre s’est montré non seulement engagé et dévoué, mais il a accompli beaucoup pour son milieu, depuis une quarantaine d’années.

Il a notamment établi un département de pédiatrie en Beauce au début de sa pratique. Il s’est également intéressé aux troubles de développement chez l’enfant, les problèmes de santé mentale et les problèmes allergiques, en plus de mettre en place des cliniques spécialisées de diabète, d’asthme, d’allergie, de développement, de TDAH et de santé mentale en région.

Il est d’ailleurs une sommité dans le domaine des troubles de déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adolescents.

Étant un pédiatre investi, il s’est impliqué auprès d’instances locales, régionales et nationales comme membre d’instances et de conseils d’administration, non seulement au sein de son établissement de santé, mais aussi de l’Association des pédiatres du Québec et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Le goût d’aller en médecine est venu très tôt pour Pierre-Claude Poulin, dès sept ou huit ans.

« Quand je suis entré à l’université, c’était pas mal clair que j’allais en pédiatrie, parce que j’aime ça, les enfants, ça m’a toujours fasciné. Je trouve que c’est vrai, ça prend pas de détours pour nous dire ce qu’ils ont à dire. C’est passionnant de penser que ça part d’une petite cellule, ça devient un bébé tout formé et ça devient une grande personne. C’est fascinant », a expliqué le pédiatre.

Cette médaille a été décernée devant une trentaine d’invités au total, famille et amis du docteur, venus assister à la remise.

Cette cérémonie était historique, puisque c'était la première fois que la Ville de Saint-Georges recevait la visite du lieutenant-gouverneur pour présenter la médaille à un citoyen. C'est également depuis 1884 que les lieutenants-gouverneurs remettent cette distinction honorifique.

« Tant pour la jeunesse, les aînés que pour des personnes qui ont un mérite exceptionnel », a indiqué l'honorable J. Michel Doyon, durant la cérémonie.