Inondations 2019 : un total de 207 669 $ en dons à redistribuer

La Maison de la famille Nouvelle-Beauce a été mandatée pour redistribuer équitablement, au sein des sinistrés des dernières inondations des municipalités de Vallée-Jonction, de Sainte-Marie et de Scott, les nombreux dons amassés au cours des dernières semaines. Le montant total des dons qui sont à redistribuer est de 207 669 $.

Un montant de 91 569 $ sera redistribué pendant tout le mois de juillet. Pendant les inondations, l’organisme a aussi reçu beaucoup de dons de vêtements neufs, de boîtes à lunch, de produits de nettoyage, de produits d’hygiène, qui constitue une valeur de 116 100 $.

D’importantes levées de fonds ont ainsi été réalisées afin d’aider financièrement les gens dans le besoin. Un comité stratégique a spécialement été conçu pour organiser la structure de redistribution de cette somme en toute légalité et équitablement.

Les membres de ce comité sont : André Bonneville de chez Blanchette-Vachon, Luce Lacroix de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce, Michel Rouleau, retraité du Mouvement des Caisses Desjardins, Rosaire Simoneau, conseiller municipal à la Ville de Sainte-Marie, Marie-Noëlle Sylvain de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, Nancy Labbé de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce, Geneviève Audet de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Marie-Michèle Benoit de la Municipalité de Scott.

« C’était un beau défi et plusieurs scénarios ont été envisagés. Mais il faut redistribuer le tout rapidement, puisque c’est maintenant que les besoins se font sentir. Nous avons donc tenté de trouver un moyen simple qui pouvait par la même occasion répondre aux besoins immédiats, plus urgents de la population touchée. C’est un bel extra, un cadeau qui sera offert et on espère que la population appréciera », a mentionné Luce Lacroix, directrice de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce.