Gilles Fortin reçoit la Médaille du Lieutenant-gouverneur « argent » pour les aînés

En reconnaissance de son apport à l’économie industrielle du milieu, de ses diverses implications sociales et de son importante contribution au développement du patrimoine sportif de Ville de Saint-Georges, M. Fortin a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur « argent » pour les aînés.

Précurseur et leader, Gilles Fortin a su amener le milieu à s’impliquer avec lui. Poursuivant avec détermination ses aspirations, ce Georgien d’adoption a bien servi la cause des jeunes et celle du sport.

Rappelons qu’il a été impliqué notamment dans la collecte de fonds pour le Palais des sports, instigateur de la création du centre de ski Saint-Georges et membre du club Rotary.