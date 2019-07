Vente de garage communautaire au Complexe sportif Matra à Saint-Martin

Les amateurs de ventes de garage à la recherche de bonnes affaires sont à nouveau conviés au Complexe sportif Matra de Saint-Martin, le samedi 7 septembre 2019 entre 8 h 00 et 16 h 00, où se déroulera une vente de garage communautaire majeure. Il s’agit de la quatrième édition de cet événement couru qui aura lieu beau temps mauvais temps.

Les personnes intéressées à louer une table, à cette occasion, pour vendre leurs produits, peuvent le faire en composant le 418 382-5343 pour connaître les noms des responsables.

Le prix pour la réservation d’une table de 72 pouces par 30 pouces est de 20 $. Animation musicale et service de restauration seront au programme. Une nouveauté cette année, les visiteurs vont courir la chance de gagner des bons d’achat local de 25 $ pour une valeur globale de 300 $. Ces bons seront applicables dans des commerces (épicerie, essence, restauration) de la municipalité.

Au profit de la corporation sans but lucratif Le Centre du troisième âge Saint-Martin inc., l’activité est organisée en association avec La Municipalité de Saint-Martin, le Club Fadoq Saint-Martin inc., le Cercle des Filles d’Isabelle Louise Molé # 1070, la Chambre de commerce de Saint-Martin et la corporation Le Centre du troisième âge Saint-Martin inc..

À propos du Centre du troisième âge Saint-Martin

La résidence d’hébergement avec services Le Centre du troisième âge Saint-Martin a ouvert ses portes le 31 août 1987 au terme de levées de fonds et de corvées populaires. Elle continue d’offrir aux personnes aînées en perte d’autonomie qui font le choix de s’y établir une gamme de services adaptés aux besoins.

Œuvre paroissiale créée en 1985, la corporation sans but lucratif Le Centre du troisième âge Saint-Martin inc. veut participer à la sauvegarde et au développement de services de proximité, dans la municipalité de Saint-Martin, pour permettre aux personnes aînées de continuer à y vivre tant et aussi longtemps qu’elles le veulent et le peuvent, de bien y vieillir et d’y demeurer actives. L’organisme célébrera son 35e anniversaire d’existence légale en 2020.