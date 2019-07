Une activité de soccer pour rapprocher la population et les immigrants de Beauce-Nord

Pour la journée interculturelle, organisée par le Comité d’Accueil et d’Intégration des Immigrants (CAIDI), une activité 100% soccer s’est déroulée sur le terrain situé au 1033, boulevard Vachon à Sainte-Marie.

Liliana Arcila, agente d’intégration et de sensibilisation en immigration, a organisé cette activité interculturelle afin de permettre aux personnes immigrantes en Beauce-Nord et à la population de partager une même passion autour du soccer afin de vivre des moments d’échange et de plaisir. Ce rassemblement a accueilli plus de 60 personnes, un succès liant la pratique sportive à une ambition éducative, culturelle et citoyenne.

Cette activité a été possible grâce à la contribution financière du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité.