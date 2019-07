Soyez prudent et solidaire pendant les périodes de chaleur !

Pour les deux prochains jours, on annonce un temps ressenti avoisinant les 35 degré. Le ministère de la Santé et des Services sociaux réitère à la population l'importance de prendre certaines précautions pour améliorer le confort et diminuer les risques pour la santé.

Personnes à risque

- Bébés et les enfants;

- Personnes âgées;

- Personnes en perte d'autonomie ou qui vivent seules;

- Personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes graves de santé mentale;

- Personnes qui ont des problèmes de consommation d'alcool ou de drogues;

- Personnes effectuant un métier exigeant physiquement ou qui travaillent au soleil ou à l'extérieur;

- Personnes qui font de l'exercice intense à l'extérieur;

-Personnes qui n'ont pas accès à des endroits frais ou climatisés.

Recommandations

Chaque jour, les adultes devraient boire 6 à 8 verres d'eau ou la quantité indiquée par leur médecin, passer au moins 2 heures dans un endroit climatisé ou frais et se rafraîchir la peau plusieurs fois. Il est également recommandé d'éviter de boire des boissons alcoolisées, de réduire les efforts physiques et de porter des vêtements légers.

Mesures préventives

Parmi les mesures préventives chez les bébés et les enfants, notons de s'assurer de leur faire boire de l'eau plus souvent, de les rafraîchir plusieurs fois par jour et de les protéger de la chaleur en les habillant de vêtements légers et en couvrant leur tête d'un chapeau à large bord. Il est également recommandé de limiter l'intensité des activités extérieures et de planifier si possible les activités avant 10 h ou après 15 h, alors que la chaleur est moins intense. Rappelons qu'un enfant ne doit jamais être laissé seul dans une voiture ou dans une pièce mal ventilée.