Les producteurs locaux s’invitent sur la terrasse du Grand Marché

Les amateurs de produits locaux peuvent se réjouir, car le Grand Marché de Sainte-Georges est de retour sur la 1re avenue tous les samedis.

Au menu ce matin, on trouvait le fruit des premières récoltes : tomates cerises, laitues, fraises, betteraves, courgettes et beaucoup d’autres produits locaux. La ferme Beauceval offrait des burgers et des hot-dogs à base de viande de porc à l’érable ou aux fines herbes. Les plus curieux pouvaient aussi goûter une salade concoctée exclusivement de produits de la région.

Les producteurs présents, soit la fraisière Bourque, les Potagers de la Loup et les Jardins pleines saveurs, s’entendaient pour dire que le printemps tardif a retardé quelque peu les récoltes. Cependant, la qualité des fruits et légumes reste toujours au rendez-vous.

Des légumes… et du swing !

De son côté de la terrasse, La Cabane à swing offrait des démonstrations de danse et invitait les courageux à exécuter quelques pas le temps d’une chanson. Les Samedis producteurs seront de retour les 3 août, 7 septembre et 5 octobre, de 10 h à 13 h.