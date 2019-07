Un été sans alcool et drogue au volant... un choix évident et responsable!

Les membres de la Table de concertation Beauce-Etchemins pour la prévention de l’alcool au volant se réjouissent des données recueillies entre 2013 et 2017. La proportion des conducteurs décédés ayant 80 mg et plus d’alcool par 100 ml de sang sur le territoire de Beauce-Etchemins est de 22,7 %, soit nettement sous la moyenne provinciale qui est de 28,4 %.

Cette donnée correspond à cinq décès pour cette période alors qu’il était question de 31 décès pour la période 1992-1996 ; période de référence des débuts de travaux du regroupement de concertation. Les membres de la table de concertation ressentent une grande fierté face aux résultats des travaux accomplis depuis 22 ans.

« Nous sommes fiers et soucieux de voir à l’amélioration de la sécurité sur nos routes et nous notons que les citoyens se responsabilisent de plus en plus... Bravo! », souligne Gilles Boutin, président de la Table.

La Table de concertation tient à souligner :

La qualité de l’implication des services policiers en termes de contrôles routiers tenus et la présence auprès de différentes organisations festives où il y a vente d’alcool ;

Le souci des milieux scolaires de voir à l’organisation sécuritaire des bals de finissants du secondaire ;

La sensibilisation et la mobilisation en prévention par les secteurs de la formation professionnelle et du Cégep Beauce-Appalaches ;

L’implication et la responsabilisation des organisateurs de plusieurs activités festives qui voient à la mise en place de systèmes de raccompagnement.

La vigilance et l’implication des différentes municipalités des MRC du territoire de Beauce-Etchemins.

Agir de façon responsable

La Table de concertation rappelle que « si vous prévoyez consommer de l’alcool ou toute drogue reconnue légalement, planifiez vos déplacements à l’avance. Désignez un chauffeur sobre au sein du groupe ou informez-vous des services offerts là où vous vous trouvez. Au besoin, demeurez à coucher pour la nuit chez vos amis. »

Par ailleurs, le coordonnateur de la Table de concertation, Simon Bernard, souligne la bienveillance de chaque personne qui incite les conducteurs à ne pas prendre le volant après avoir bu, un geste qui demande parfois un peu de courage et qui exprime aussi beaucoup d’entraide collective.

Surveillance accrue

Comme à l’habitude, pendant la période estivale, les policiers de la Sûreté du Québec en Beauce-Etchemins seront présents fréquemment avec des contrôles routiers ciblés. Ils s’appliqueront à détecter les conducteurs sous l’effet de l’alcool et de la drogue. Le risque d’être intercepté et de devoir répondre à des accusations criminelles demeure un facteur de dissuasion majeur à la conduite avec capacités affaiblies.